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Socorristas resgatam cinco homens que ficaram presos por 10 dias em caverna inundada no Laos

Moradores entraram no local na semana passada em busca de minerais valiosos, mas ficaram enclausurados após uma enchente repentina bloquear a saída; duas pessoas seguem desaparecidas

Estadão Conteúdo

AP

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