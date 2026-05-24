Socorristas buscam 20 desaparecidos após desabamento de prédio nas Filipinas

Equipes de resgate filipinas buscam, neste domingo (24), cerca de 20 pessoas desaparecidas após o desabamento de um prédio no norte do país, onde pessoas presas sob os escombros gritavam de agonia, disseram as autoridades.

Autoridades locais em Angeles, cidade cerca de 80 quilômetros ao norte da capital filipina, relataram ter recebido uma ligação por volta das 3h00 (16h00 de sábado, no horário de Brasília) sobre o desabamento de um prédio de nove andares ainda em construção.

Vinte pessoas permaneciam desaparecidas mais de 14 horas após o desabamento, que também danificou um hotel e matou um hóspede malaio de 65 anos. Outras 26 pessoas foram resgatadas.

O chefe interino do Corpo de Bombeiros das Filipinas, Rico Kwan Tiu, disse à AFP que o hóspede malaio conseguiu contatar as equipes de resgate por telefone enquanto estava preso sob uma parede do hotel.

"Infelizmente, quando o resgatamos há alguns instantes, ele já não apresentava sinais vitais", acrescentou Kwan Tiu.

"Vamos continuar o resgate até encontrarmos as pessoas presas. Ainda há sobreviventes. Tenho certeza disso", afirmou.

Os socorristas que realizavam a avaliação inicial "ouviram alguém gritando de dor" sob os escombros, disse Maria Leah Sajili, porta-voz regional do Departamento de Proteção contra Incêndios, a repórteres.

O prefeito da cidade, Carmelo Lazatin, disse à imprensa que "quase todos (dentro do prédio desabado) estavam dormindo, pois o acidente ocorreu de madrugada".

Vídeos publicados pelas equipes de resgate na página do Corpo de Bombeiros regional no Facebook mostram um bombeiro usando uma ferramenta elétrica para libertar um homem que gemia de dor sob um andaime feito de canos de metal e tábuas de madeira.

A causa do desabamento ainda é desconhecida.

A Autoridade de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manila enviou equipes de resgate e cães farejadores para auxiliar nos esforços, disse seu diretor-geral, Nicolas Torre, à AFP.

"Também mobilizamos monitores de sinais vitais, dispositivos de escuta e nossos equipamentos de resgate com plataforma elevatória para auxiliar as equipes, já que muitos escombros precisam ser cortados e removidos para localizar as pessoas", explicou Torre.