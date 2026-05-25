Sete pessoas estão presas em caverna no Laos há cinco dias

Mergulhadores especializados, alguns dos quais participaram em 2018 do resgate de jovens jogadores de futebol na Tailândia, somaram-se às operações para retirar sete pessoas presas pela água há cinco dias em uma caverna no Laos, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira (25).

Os sete moradores entraram em 20 de maio na caverna, situada na província de Xaysomboun, a nordeste da capital, Vientiane, segundo o veículo público Laophattana News.

Eles pretendiam "procurar ouro", mas as fortes chuvas provocaram uma inundação e bloquearam a saída, detalhou a mesma fonte.

Autoridades locais e moradores da região tentaram retirar a água da caverna com bombas, mas as equipes de resgate ainda não conseguiram chegar ao grupo.

"Ainda não sabemos se continuam vivos", declarou à AFP Bounkham Luanglat, responsável por uma associação local de resgate, segundo a qual cerca de 100 pessoas participam das operações.

Entre elas estão dois socorristas tailandeses e um especialista finlandês radicado na região, que participaram em 2018 do resgate de uma equipe de futebol presa em uma caverna inundada no norte da Tailândia.

Os socorristas do Laos pediram apoio a seus pares na Tailândia para obter material especializado, como bombas d'água, geradores e câmeras térmicas.

"A missão é difícil por causa da chuva. Tivemos que sair porque o nível da água estava subindo", relatou o resgatista tailandês Chakkit Taengtan em um vídeo publicado no Facebook.

Situada em uma área remota, a caverna se estende profundamente sob a terra, e os moradores podem estar presos a mais de 100 metros da entrada.