Sete morrem após ataques aéreos de Israel no Líbano; convento católico é demolido

Ataques aéreos israelenses no sul do Líbano mataram, pelo menos, sete pessoas neste sábado, 2. Segundo autoridades locais, o Exército de Israel também demoliu com escavadeiras partes de um convento católico que estava vazio devido aos combates recentes.

De acordo com dados da Agência Nacional de Notícias do Líbano, um ataque aéreo contra um carro na vila de Kfar Dajal matou duas pessoas, enquanto outro atingiu uma casa na vila de Lwaizeh, matando mais três. Já outras duas pessoas foram mortas em um ataque à vila de Shoukin.

Mais cedo, o Exército israelense havia emitido um novo aviso para que os moradores de nove vilas do sul de Beirute evacuassem.

Sobre a demolição do espaço religioso, o Exército israelense afirmou que ele teria sido usado anteriormente por integrantes do Hezbollah para disparar foguetes em direção a Israel em várias ocasiões. A Igreja Católica no Líbano negou as alegações.

Segundo Gladys Sabbagh, superiora-geral das Irmãs Basilianas Salvatorianas, anteriormente o convento incluía uma escola que estava fechada desde a guerra Israel-Hezbollah de 2006, bem como uma clínica que foi recentemente transferida para a vila vizinha de Rmeich.

O conflito entre Israel e Líbano começou em 2 de março, quando o Hezbollah disparou foguetes contra Jerusalém, dois dias depois que os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra seu principal apoiador, o Irã.

Desde então, Israel realizou centenas de ataques aéreos e lançou uma invasão terrestre no sul do Líbano, capturando dezenas de cidades e vilas ao longo da fronteira.