Senador colombiano é alvo de ataque a tiros a duas semanas das eleições

Alexander López estava em veículo blindado. FRANCISCO CALDERON / AFP

O senador colombiano Alexander López foi alvo de um atentado nesta terça-feira (19). O veículo em que o político estava foi alvejado por diversos tiros de fuzil na Rodovia Pan-Americana, na região de Cauca, no sudoeste do país.

A informação foi revelada por Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Em publicação na rede social X, ele destacou que López estava em um veículo blindado e atribuiu o ataque a rebeldes ligados a extinta guerrilha das Farc.

"O carro blindado do senador Alexander López foi alvejado por rajadas de fuzis disparados pelo grupo armado do narcotráfico liderado por Iván Mordisco e Marlon. (...) O local do ataque fica a um quilômetro de onde o mesmo grupo narcotraficante explodiu bombas onde morreram 21 civis", escreveu.

Conforme Petro, o veículo do prefeito de Santander de Quilichao também foi alvejado por disparos. Ambos haviam deixado a mesma região e se deslocavam pela Pan-Americana.

— Acabaram de tentar sequestrar o senador — declarou o presidente durante um ato público em Bogotá, capital colombiana.

Crise e violência

A Colômbia vive sua pior onda de violência desde a assinatura do acordo de paz, em 2016. Às vésperas das eleições presidenciais, previstas para 31 de maio, as campanhas estão marcadas por atentados, assassinatos e sequestros.

Cauca, onde ocorreram os ataques desta terça-feira, possui uma extensa área de cultivos de drogas e é um dos principais redutos dos dissidentes das Farc sob ordens de Iván Mordisco, o criminoso mais procurado do país, que rejeitou o acordo de paz.

Nesta mesma região, a candidata a vice-presidente Aida Quilcué, companheira de chapa do esquerdista Iván Cepeda, favorito nas pesquisas para as eleições presidenciais, foi sequestrada por algumas horas em fevereiro.

Reincidência

Na Colômbia, é comum que grupos armados tentem influenciar as eleições com ataques contra políticos durante períodos eleitorais.

Petro tentou, sem sucesso, negociar a paz com os grupos armados do país, que aumentaram seus efetivos nos últimos anos.