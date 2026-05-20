Senado avança medida sobre poderes de guerra de Trump após republicano Cassidy mudar de lado

Apenas alguns dias depois de o presidente Trump comemorar a derrota do senador republicano Bill Cassidy, então no cargo, na eleição primária do partido na Louisiana, o parlamentar votou a favor de avançar uma resolução que limitaria a capacidade de Trump de fazer guerra contra o Irã sem aprovação do Congresso.

A votação processual, que passou por 50 a 47, marcou a primeira vez que Cassidy apoiou uma resolução desse tipo desde que Trump iniciou a guerra contra o Irã em fevereiro. O senador não havia apoiado medidas semelhantes em sete votações anteriores, quando ainda estava no auge de sua campanha de reeleição.

Os republicanos no Senado haviam conseguido barrar cada uma dessas resoluções sobre poderes de guerra relacionados ao Irã até terça-feira, quando três ausências entre senadores republicanos permitiram que uma avançasse.

Na terça-feira, Cassidy se juntou às senadoras republicanas Lisa Murkowski, do Alasca, Susan Collins, do Maine, e ao senador Rand Paul, do Kentucky, no apoio à medida. Todos os democratas votaram a favor da medida, exceto o senador John Fetterman, da Pensilvânia. Três republicanos estiveram ausentes. Fonte Fonte: