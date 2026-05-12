Seis pessoas são encontradas mortas em contêiner na fronteira entre Estados Unidos e México

Autoridades federais dos Estados Unidos investigam a morte de seis pessoas encontradas dentro de um contêiner de carga em um terminal ferroviário da empresa Union Pacific, perto da fronteira com o México, em Laredo, no Texas. O caso é tratado como um possível episódio de tráfico de pessoas.

Os corpos, que seriam de imigrantes, foram localizados na tarde do último domingo, 10, por um funcionário da companhia ferroviária, segundo informou Jose Baeza, porta-voz do Departamento de Polícia de Laredo.

A médica legista do Condado de Webb, Corinne Stern, afirmou que uma das vítimas identificadas até o momento é uma mulher mexicana de 29 anos. De acordo com a autópsia, ela morreu por hipertermia, condição causada por calor extremo e conhecida popularmente como insolação.

"Considerei que foi uma morte acidental", disse Stern. A médica acredita que as demais vítimas também tenham morrido em decorrência do calor, mas informou que a causa oficial das mortes só será confirmada após a conclusão das autópsias.

Segundo a investigação preliminar, as vítimas podem ter permanecido presas no contêiner por várias horas. "Com base no que examinei no local e no que sei da investigação, acredito sinceramente que eles morreram em menos de oito horas", afirmou a legista.

Documentos e celulares encontrados no local indicam que os mortos podem ser do México e de Honduras. Autoridades americanas coletaram impressões digitais para tentar confirmar as identidades e nacionalidades das vítimas com auxílio da Patrulha de Fronteira dos EUA. O consulado mexicano também foi acionado.

Em comunicado, o Departamento de Investigações de Segurança Interna dos EUA informou que conduz uma investigação ativa sobre o caso, com apoio da polícia local e dos Texas Rangers.

"Foi uma cena horrível", afirmou Stern, acrescentando que mortes de imigrantes são frequentes na região. Segundo ela, o número de casos registrados neste ano já supera o do mesmo período do ano passado.

As autoridades ainda tentam determinar a origem do contêiner e por qual motivo as vítimas não conseguiram sair do local.