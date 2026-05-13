Secretário de Saúde do Reino Unido quer renunciar e se candidatura contra Starmer, diz jornal

Aliados do secretário de Saúde do Reino Unido, Wes Streeting, dizem que ele está se preparando para renunciar ao cargo e que poderá lançar uma candidatura formal à liderança do Partido Trabalhista contra o atual primeiro-ministro, Keir Starmer, já nesta quinta-feira, 14. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Guardian.

Nos últimos meses, há dúvidas crescentes sobre a permanência de Starmer como primeiro-ministro. Ele enfrenta inúmeros pedidos de renúncia. A pressão aumentou em fevereiro, após a repercussão dos laços do ex-embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, Peter Mandelson, indicado por Starmer, com o financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais.

Na terça-feira, 12, Starmer desafiou os pedidos para que deixasse o cargo, após o desempenho desastroso do Partido Trabalhista nas eleições locais e regionais realizadas na semana passada. "O Partido Trabalhista tem um processo para destituir um líder, e esse processo ainda não foi acionado. O país espera que continuemos governando. É isso que estou fazendo e é isso que devemos fazer como gabinete", afirmou o premiê, segundo comunicado divulgado por Downing Street.

O mecanismo interno do Partido Trabalhista citado por Starmer estabelece que, para desafiar a liderança, um concorrente precisa do apoio de 20% dos parlamentares trabalhistas - o que atualmente equivale a 81 deputados.

Segundo a reportagem do Guardian, fontes internas de Downing Street sugeriram que Wes Streeting ainda não tinha o apoio necessário de 81 parlamentares, mas uma fonte próxima ao secretário de Saúde disse que "ele acha que já tem os números". Um parlamentar também disse ao jornal que houve discussões sobre como obter os números necessários para Streeting.

Na manhã desta quarta-feira, 13, Starmer reuniu-se em Downing Street com Streeting, horas antes do discurso do rei Charles III no Parlamento do Reino Unido. A reunião durou menos de 20 minutos. Streeting não falou com os jornalistas ao deixar o gabinete. Depois, Starmer também deixou o local em silêncio, ao lado da mulher, Victoria Starmer, e seguiu para o Parlamento.