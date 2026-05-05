S&P 500 e Nasdaq fecham com recordes após queda no preço do petróleo

Wall Street fechou no azul nesta terça-feira (5), com novos recordes para o S&P 500 e o Nasdaq, graças à queda no preço do petróleo e à boa acolhida que os sólidos resultados empresariais tiveram nos mercados.

O S&P 500 fechou em alta de 0,81%, a 7.259,22 pontos, enquanto o índice Nasdaq subiu 1,03%, a 25.326,13 pontos, ambos em seu nível máximo histórico.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,73%, a 49.298,25 pontos.

"Os temores de uma nova escalada de tensões que teria podido fazer subir ainda mais os preços do petróleo" cederam, avaliou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Os investidores viram com bons olhos o anúncio de Washington de que dois navios comerciais cruzaram o Estreito de Ormuz, depois de dois meses de bloqueio.

Consequentemente, os preços do petróleo perderam cerca de 4% nesta terça-feira.

"A reabertura de Ormuz resolveria muitas coisas", disse à AFP o analista Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Esta via marítima é essencial para a passagem dos hidrocarbonetos, mas também de seus derivados e toda uma série de produtos.

"Dá a impressão de que os investidores pensam que as duas partes do conflito (Estados Unidos e Irã) desejam encerrá-lo, mas simplesmente estão em busca de uma saída", destacou Hogan.

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, assegurou, nesta terça, que a fase ofensiva contra o Irã tinha "terminado", e que o cessar-fogo se mantém apesar dos ataques com drones aos Emirados, atribuídos ao Irã.

Depois de semanas de indiferença, Wall Street parece ter levado em conta novamente os acontecimentos geopolíticos. Para Hogan, isto se explica porque "a temporada de resultados foi espetacular", ofuscando, assim, tudo o demais, "mas em grande medida já ficou para trás".

Algumas publicações de resultados empresariais também movimentaram o mercado nova-iorquino.

A plataforma de comércio eletrônico Shopify despencou 15% e o Pinterest, por sua vez, subiu 6,86%, a 22,28 dólares.