Rússia ignora o cessar-fogo unilateral da Ucrânia e dispara dezenas de drones

A Rússia disparou dezenas de drones contra a Ucrânia em ataques noturnos, disseram autoridades ucranianas nesta quarta-feira, 06, desconsiderando um cessar-fogo unilateral anunciado por Kiev que começou à meia-noite.

O Ministério da Defesa russo afirmou que a Ucrânia não cumpriu seu próprio cessar-fogo, alegando que as defesas aéreas derrubaram 53 drones sobre regiões russas na madrugada. Cinco pessoas foram mortas por um ataque na cidade de Dzhankoi, na Crimeia, de acordo com o governador instalado pela Rússia, Sergei Aksyonov. Ele relatou as baixas logo após a meia-noite, mas postou sobre o ataque em si mais de 90 minutos antes. Não houve sinal oficial de Moscou de que atenderia ao cessar-fogo de Kiev.

Na terça-feira, ataques de drones e mísseis russos na Ucrânia mataram 27 pessoas e feriram outras 120, todas civis, de acordo com o Ministro do Interior ucraniano, Ihor Klymenko.

Em paralelo, a Suécia está investigando um petroleiro suspeito de fazer parte da "frota da sombra" russa sancionada, de acordo com o ministro da defesa civil do país escandinavo. A embarcação estava navegando pelo Mar Báltico sob uma bandeira síria.