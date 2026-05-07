Rússia confirma cessar-fogo de dois dias com a Ucrânia

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou nesta quinta-feira, 7, que a Rússia adotará um cessar-fogo de dois dias com a Ucrânia a partir da 0h de sexta-feira, 8.

A trégua ocorre em função das celebrações do Dia da Vitória, no sábado, 9, que marca a derrota da Alemanha Nazista na Segunda Guerra Mundial e é considerado o feriado mais importante na Rússia.

"Sim, estamos falando dos dias 8 e 9 de maio", disse Peskov ao ser questionado sobre a pausa no conflito durante uma entrevista coletiva.

A Rússia já havia anunciado um cessar-fogo de dois dias na segunda-feira, 4. Horas depois, a Ucrânia também anunciou uma trégua, que teria início 0h de quarta-feira, 6. No entanto, Kiev acusou Moscou de ter desrespeitado a pausa.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, afirmou que a Rússia lançou mais de 100 drones e três mísseis nas primeiras horas de quarta-feira.

"Isto demonstra que a Rússia rejeita a paz e que seus falsos apelos para um cessar-fogo em 9 de maio não têm relação com a diplomacia. Para Putin, só importam os desfiles militares, não as vidas humanas", escreveu Sibiga em publicação no X.

Questionado sobre a trégua proposta pela Ucrânia, Peskov respondeu apenas que "não houve reação por parte da Rússia a isso".

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmou responderia "de maneira recíproca" a qualquer violação de sua iniciativa.

"É evidente para qualquer pessoa razoável que uma guerra em larga escala e o assassinato diário de pessoas constituem um péssimo momento para celebrações públicas", disse. "A escolha da Rússia é uma rejeição evidente a um cessar-fogo e a salvar vidas."

Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia ameaçou atacar Kiev caso a Ucrânia "execute os seus planos terroristas criminosos durante as celebrações do Dia da Vitória".

Neste ano, o tradicional desfile militar em Moscou não contará com alguns equipamentos, como tanques e mísseis. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, a medida foi adotada devido à "situação operacional atual".