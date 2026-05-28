Rússia classifica como 'inaceitável' possível envio de tropas militares dos EUA para Polônia

A Rússia afirmou que o envio de tropas militares adicionais dos EUA para a Polônia pode levar a uma "escalada qualitativa" das tensões entre Moscou e o Ocidente, segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova. Em comentários nesta quinta-feira, 28, ela alertou que a ação pode levar os russos a tomar "medidas retaliatórias".

"A perspectiva de realocação de bases e contingentes militares dos EUA - como suspeitamos - de países da Europa Central e do leste considerados menos confiáveis para aqueles vistos como mais confiáveis por Washington, incluindo a Polônia, literalmente a uma distância de ataque das fronteiras ocidentais da Rússia, é inaceitável", detalhou.