Rússia ataca Ucrânia pelo 3º dia consecutivo e Hungria convoca embaixador para pedir explicação

Pelo terceiro dia consecutivo, a Rússia desencadeou uma onda de ataques massivos com drones e mísseis contra a Ucrânia, segundo autoridades. Outras ofensivas no restante do país causaram ferimentos a mais de duas dezenas de civis.

Um bloco de apartamentos de nove andares desmoronou no bairro de Darnytsia, em Kiev, onde nove pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. As autoridades disseram que as 18 residências do local foram destruídas.

Em paralelo, a Hungria convocou o embaixador russo do país para justificar os recentes ataques à Ucrânia, marcando uma ruptura acentuada com o tom pró-Kremlin dos 16 anos de governo de Viktor Orbán, informou a Bloomberg.

A ministra das Relações Exteriores húngara, Anita Orban, que não tem relação com Orbán, se encontrou com o embaixador russo Evgeny Stanislavov nesta quinta-feira, 14, em Budapeste, após o atual primeiro-ministro da Hungria, Peter Magyar, condenar o que descreveu como a "mais intensa" onda de ataques de drones contra o oeste da Ucrânia - uma região que abriga uma minoria étnica húngara.