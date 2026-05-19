Rússia anuncia exercícios com armas nucleares a partir desta terça-feira: "Preparação para uso em caso de ameaça"

Atividade mobiliza mais de 200 mísseis. Serviço de Imprensa do Ministério da Defesa da Rússia / TASS

A Rússia anunciou nesta terça-feira (19) que seu exército iniciou três dias de exercícios com armas nucleares. A ação envolve milhares de soldados em todo o país.

"De 19 a 21 de maio de 2026, as Forças Armadas da Federação Russa realizarão um exercício de preparação e uso de forças nucleares em caso de ameaça de agressão", informou o Ministério da Defesa da Rússia.

O anúncio coincide com a intensificação dos ataques com drones por parte da Ucrânia e com a visita do presidente Vladimir Putin à China, que começa nesta terça-feira. Desde que lançou sua ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia tem reiteradamente aumentado a ameaça nuclear.

Os exercícios ocorrem meses depois do Tratado Novo START, que tratava da limitação dos arsenais nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia, ter expirado. O acordo terminou em fevereiro sem ser renovado.

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Mais de 60 mil soldados

De acordo com o Ministério da Defesa, os exercícios envolverão mais de 65.000 soldados com 7.800 categorias de equipamentos e armamentos, incluindo mais de 200 mísseis.

Aeronaves, navios e submarinos nucleares também participarão, e mísseis balísticos e de cruzeiro serão testados.