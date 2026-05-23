Rubio reforça parceria estratégica e formaliza convite a Modi para visita à casa Branca

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou neste sábado, 23, em publicação na rede social X, que se reuniu com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, para "ressaltar a importância da relação entre os EUA e a Índia".

Segundo o Secretário, a pauta concentrou-se na situação no Oriente Médio e na parceria bilateral em energia, segurança de cadeias de suprimentos críticas e colaboração em tecnologias emergentes. Rubio confirmou ainda ter convidado oficialmente o líder indiano para visitar a Casa Branca em nome do presidente Donald Trump.

A declaração consolida os objetivos da primeira viagem oficial de Rubio ao país, que visa estabilizar os laços com Nova Délhi após o desgaste causado pelas políticas tarifárias de Washington sobre exportações indianas.