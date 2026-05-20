Rubio oferece aos cubanos uma 'nova relação' entre EUA e Cuba em mensagem especial em vídeo

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, ofereceu aos cubanos uma "nova relação" entre seu país e Cuba em uma mensagem especial em vídeo divulgada nesta quarta-feira (20), na qual acusou a liderança comunista da ilha de roubo, corrupção e opressão.

A mensagem mostra Rubio falando diretamente ao povo cubano em espanhol. Ela foi divulgada quando se espera que, nas próximas horas, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anuncie uma acusação penal contra o ex-líder cubano Raúl Castro.

"O presidente Trump oferece uma nova relação entre Estados Unidos e Cuba, mas ela tem que ser diretamente com vocês, o povo cubano", disse o secretário de Estado.