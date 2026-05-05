Rubio e Lavrov conversaram sobre Ucrânia durante telefonema

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, falou por telefone nesta terça-feira (5) com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, informou o Departamento de Estado.

A conversa ocorreu em um dia em que a Rússia bombardeou diferentes cidades da Ucrânia, e a Ucrânia atacou a península anexada da Crimeia.

A ligação aconteceu a pedido de Lavrov. Ambos "analisaram a relação entre Estados Unidos e Rússia, a guerra entre Rússia e Ucrânia e a situação no Irã", indicou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, em um breve comunicado que não forneceu mais detalhes.

As forças russas lançaram ataques que causaram a morte de 21 pessoas nesta terça-feira na Ucrânia. O presidente Volodimir Zelensky condenou o "cinismo absoluto" de Moscou por lançar esses ataques enquanto busca uma trégua para comemorar, em 9 de maio, a vitória de 1945 sobre a Alemanha nazista.

Enquanto isso, cinco pessoas morreram em um ataque ucraniano com drones na Crimeia, sob controle russo, anunciou nesta quarta-feira (noite de terça em Brasília) o chefe das autoridades locais instaladas por Moscou, Sergey Aksyonov.

O ataque atingiu na noite desta terça-feira a localidade de Dzhankoi, precisou essa fonte.