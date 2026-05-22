Rubio diz que houve alguns avanços em relação ao Irã, mas ressalta que acordo ainda não é certo

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse nesta sexta-feira, 22, que houve alguns avanços em relação às conversas com o Irã, mas que um acordo ainda não é certo. "Não quero exagerar, mas houve um movimento e isso é bom" afirmou Rubio em coletiva à margem da reunião dos ministros das Relações Exteriores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).