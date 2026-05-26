Rubio diz que EUA segue disposto a atuar como mediador na Ucrânia

Os Estados Unidos seguem dispostos a atuar como mediadores na guerra entre Rússia e Ucrânia, afirmou nesta terça-feira (26) o secretário de Estado americano, Marco Rubio, após Moscou lançar um ataque em larga escala contra Kiev.

"Toda vez que você vê esses grandes ataques por parte de um lado ou do outro é um lembrete do porquê essa é uma guerra terrível, que já dura mais do que a Segunda Guerra Mundial, e isso precisa terminar", disse Rubio, após conversar por telefone com o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov.

"Os Estados Unidos estão prontos e preparados para fazer tudo o que pudermos para ajudar a facilitar o fim dessa guerra, e esperamos que a oportunidade se apresente em algum momento", declarou Rubio, em visita oficial à Índia.

A Rússia ameaçou na véspera lançar novos ataques contra Kiev, incluindo seus "centros de tomada de decisões", após bombardear a Ucrânia com dezenas de drones e mísseis no fim de semana, causando a morte de quatro pessoas.

Em sua conversa com Rubio, Lavrov pediu que os Estados Unidos retirem os diplomatas de sua embaixada em Kiev, informou a chancelaria russa. O secretário de Estado disse que Moscou havia "encaminhado um aviso a todas as embaixadas", não apenas à americana.