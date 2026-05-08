Rubio diz que EUA ainda não receberam resposta sobre proposta para Irã

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que Washington ainda não recebeu uma resposta do Irã sobre a proposta norte-americana para encerrar as hostilidades no Oriente Médio, mas projetou que o retorno do país persa pode acontecer ainda nesta sexta-feira, 8, em comentários para jornalistas.

"Podemos saber algo hoje. Estamos aguardando uma resposta deles e veremos o que ela implica. A esperança é que seja algo que nos permita avançar seriamente para as negociações", disse ele, ao ressaltar que Teerã não pode ter armas nucleares - um dos principais pontos de desacordo entre as partes.

Rubio destacou que os EUA receberam a notícia de que o Irã está tentando criar uma agência para controlar o tráfego no Estreito de Ormuz, e alertou que isso "pode ser um problema" e "inaceitável".

Para o secretário, o controle iraniano em águas internacionais é ilegal.