Rubio diz que Estreito de Ormuz será reaberto 'de um jeito ou de outro'

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, afirmou nesta terça-feira (26) que o Estreito de Ormuz será reaberto "de um jeito ou de outro", depois que novos ataques dos Estados Unidos ao Irã lançaram dúvidas sobre um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio.
Essa via marítima, essencial para o transporte mundial de hidrocarbonetos e atualmente bloqueada, "precisa estar aberta. Vai estar aberta de um jeito ou de outro", disse Rubio a jornalistas na cidade indiana de Jaipur, onde fazia uma visita oficial.
"O que está acontecendo lá é ilícito, é ilegal, é insustentável para o mundo, é inaceitável", declarou.
