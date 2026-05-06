Rolling Stones lançarão novo álbum 'Foreign Tongues' em 10 de julho

O novo álbum dos Rolling Stones, intitulado "Foreign Tongues", sairá em 10 de julho, anunciou o lendário grupo de rock britânico. A banda apresentou uma prévia durante um encontro público nesta terça-feira (5) em Nova York.

"Sim, seguimos nos divertindo muito!", exclamou Mick Jagger ao lado de Keith Richards, com quem fundou o grupo em Londres em 1962, e Ronnie Wood, que se juntou aos Stones em 1976.

Os três músicos britânicos conversaram com o apresentador e humorista Conan O'Brian sobre o novo disco, diante de jornalistas e convidados reunidos no Brooklyn.

"Foreign Tongues" será o 25º álbum de estúdio do grupo britânico.

O último, "Hackney Diamonds", de 2023, teve boa aceitação crítica e comercial, dando um novo impulso criativo ao grupo depois de 18 anos sem um álbum de estúdio original. Esse disco foi o primeiro lançado após a morte de seu histórico baterista Charlie Watts em 2021.

O americano Andrew Watt, um dos produtores mais requisitados do momento, volta a estar no comando deste álbum, como ocorreu no anterior.

"Foi a melhor experiência da minha vida... Sou seu maior fã no mundo", declarou Watt à AFP, ao comentar sobre as gravações com o grupo no mês passado em Londres.

Um mês para produzir um álbum "não é muito tempo", indicou Mick Jagger.

Ao escutar as músicas, "as pessoas poderiam achar que estamos em 1968, sua voz está impecável", disse Conan O'Brian a Mick Jagger.

"Eu usava muito mais drogas em 1968...", respondeu o vocalista, diante dos risos dos presentes na sala.

O grupo não fez qualquer menção sobre a possibilidade de uma turnê para acompanhar o lançamento.

Segundo diversos veículos de comunicação, o projeto de uma excursão foi discutido internamente, mas foi descartado devido à idade avançada dos membros do grupo, o que tornaria a iniciativa arriscada. Jagger e Richards têm 82 anos, enquanto Wood está com 78.

"Foreign Tongues" contará com a colaboração de outras lendas da música, como o ex-Beatle Paul McCartney e o líder do The Cure, Robert Smith.

O grupo vinha mantendo mistério até agora sobre um novo álbum, mas lançou recentemente um single intitulado "Rough and Twisted", apenas em vinil e com edição limitada, sob o nome de "The Cockroaches" ("As Baratas", em tradução livre do inglês). Este era um pseudônimo que utilizavam em suas apresentações secretas nas décadas de 1970 e 1980.