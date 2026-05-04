Ricos e famosos se preparam para o Met Gala, a influente data da moda

As estrelas mais cintilantes de Hollywood, da música, do esporte e do design vão desfilar nesta segunda-feira (4) no tapete vermelho do Met Gala, o extravagante baile beneficente de Manhattan que este ano coloca o foco na interseção entre moda e arte.

Às celebridades convidadas para o evento social anual mais importante de Nova York foi pedido que se vistam com o tema "Fashion is Art" (Moda é Arte, em tradução livre), que se conecta com a exposição "Costume Art" no Museu Metropolitano de Arte (Met).

Mas, para os amantes da moda, o evento tradicionalmente realizado na primeira segunda-feira de maio é simplesmente um dos tapetes vermelhos mais destacados do mundo, com um deslumbrante poder de atração de estrelas.

A megastar da música Beyoncé fará sua primeira aparição em uma gala do Met em uma década. Ela será copresidente junto com a lenda do tênis Venus Williams e a atriz vencedora do Oscar Nicole Kidman.

Naturalmente, toda a noite é supervisionada pela diretora editorial global da Vogue, Anna Wintour, a maior referência da moda nos Estados Unidos, que está há 30 anos à frente do evento.

A gala arrecada fundos para o The Costume Institute, departamento de moda do museu e agita as redes sociais, onde as estrelas se destacam com trajes espetaculares.

O Met anunciou um "comitê anfitrião" da gala liderado pelo estilista da Saint Laurent Anthony Vaccarello e pela atriz Zoë Kravitz. Nesse grupo figuram as cantoras Sabrina Carpenter e Doja Cat, a lendária bailarina Misty Copeland e a campeã da liga de basquete feminino americana (WNBA) A'ja Wilson.

O evento do ano passado exibiu o estilo subversivo do dândi negro e foi uma inusitada Met Gala centrada nos homens e na moda masculina.

- Polêmica por Bezos -

A edição deste ano gerou polêmica após o anúncio de que o chefe da Amazon, Jeff Bezos, e sua esposa Lauren Sanchez Bezos seriam seus principais patrocinadores e copresidentes honorários.

Nos últimos dias, uma campanha que se opõe à participação do casal bilionário apareceu nas ruas e no metrô de Nova York, com chamados a boicotar um evento que alguns consideram uma ostentação.

Por trás da campanha está um grupo fundado no Reino Unido chamado "Everyone Hates Elon" (Todos odeiam Elon) que, conforme destacou um porta-voz, "também tem como alvo outros bilionários" além de Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo.

O Met Gala foi organizado pela primeira vez em 1948. Durante décadas, ficou reservado à alta sociedade nova-iorquina, até que, na década de 1990, Wintour o transformou em uma passarela para ricos e famosos.

A exposição "Costume Art", que será inaugurada em 10 de maio no The Costume Institute em Manhattan, buscará explorar o "corpo vestido" em obras de arte ao longo dos séculos.