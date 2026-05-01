Reino Unido promete reprimir protestos pró-palestina após novo ataque antissemita

O governo britânico está respondendo a uma onda de ataques antissemitas - incluindo o esfaqueamento de dois homens judeus em Londres - afirmando que planeja endurecer medidas contra protestos pró-Palestina, que, segundo um funcionário do governo ouvido pelo Wall Street Journal, têm servido como "incubadoras" de antissemitismo.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que seu governo aumentará a segurança para a comunidade judaica e "fará tudo o que estiver ao nosso alcance para erradicar esse ódio".

O nível oficial de ameaça terrorista do Reino Unido foi elevado de "substancial" para "severo" após o ataque com faca na quarta-feira. "Severo" é o segundo nível mais alto em uma escala de cinco e significa que as agências de inteligência consideram um ataque altamente provável nos próximos seis meses, diz a Associated Press.

Essa Suleiman, de 45 anos, foi acusado de tentativa de homicídio no caso do esfaqueamento de dois homens judeus em Londres. Suleiman também enfrenta uma acusação de tentativa de homicídio por um incidente ocorrido em outra área da cidade, também nesta semana, que deixou um homem com ferimentos leves.