Reino Unido: deputado trabalhista renuncia para permitir que Burnham concorra ao Parlamento

Andy Burnham agora tem um caminho de volta ao Parlamento britânico depois que membro parlamentar por Makerfield, Josh Simons, anunciou sua renúncia, desencadeando uma eleição suplementar e colocando Burnham na disputa para se tornar o próximo líder trabalhista.

Burnham tem buscado retornar ao parlamento há meses, mas foi bloqueado pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, de concorrer na eleição suplementar de Gorton e Denton no início deste ano.

A decisão de Simons abre caminho para que Burnham seja selecionado pelo comitê executivo nacional do Partido Trabalhista, que o impediu da última vez.

"Hoje, estou colocando as pessoas que represento e o país que amo em primeiro lugar e renunciarei como deputado por Makerfield", disse Simons em comunicado. "Estou me afastando para que Andy Burnham possa retornar à sua casa".