Reino Unido condena motorista por contrabandear cocaína em pacotes da marca de Kim Kardashian

Um caminhoneiro que transportava roupas da marca Skims, de Kim Kardashian, foi condenado nesta segunda-feira (18) por um tribunal britânico a 13 anos de prisão por esconder quase 10 milhões de dólares (50,6 milhões de reais, na cotação atual) em cocaína em sua carga.

Jakub Jan Konkel, um polonês de 40 anos, foi preso em setembro de 2025 por agentes alfandegários no porto de Harwich, no sudeste da Inglaterra, ao chegar de balsa vindo dos Países Baixos.

Seu caminhão, carregado com 28 paletes de roupas e peças íntimas da Skims, passou pela inspeção de raio-X.

"A carga era completamente legal e nem o exportador nem o importador estavam envolvidos com tráfico, mas um esconderijo havia sido criado no revestimento das portas traseiras do caminhão", afirmou a Agência Nacional de Combate ao Crime (NCA) do Reino Unido em um comunicado.

Noventa pacotes foram encontrados, cada um contendo um quilo de cocaína, com um valor total estimado em cerca de 7,2 milhões de libras (9,6 milhões de dólares), informou a NCA.

Inicialmente, Jakub Jan Konkel negou ter conhecimento da presença das drogas no caminhão, mas acabou se declarando culpado de tráfico de drogas.

O motorista do caminhão admitiu ter transportado as drogas em troca de 5.000 dólares (cerca de 25 mil reais).

O réu foi condenado por um tribunal em Chelmsford (sudeste da Inglaterra) a 13 anos e seis meses de prisão.