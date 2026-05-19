Reino Unido compra diesel e querosene de aviação da Rússia em meio a aperto do mercado

O governo do Reino Unido divulgou, nesta terça-feira, 19, uma licença permitindo a importação de diesel e querosene de aviação refinados no exterior a partir de petróleo bruto russo. A medida representa uma exceção às sanções, aliviando as restrições em um momento em que os custos dos combustíveis disparam e aumentam a pressão sobre as companhias aéreas diante do conflito no Oriente Médio.

A decisão vem na sequência de medida similar adotada pelos Estados Unidos, que prolongaram a isenção de sanções ao petróleo russo que já está sendo escoado por vias marítimas.

As medidas ocorrem em um momento de dificuldades das operações russas de refino. A refinaria de Ryazan, responsável por quase 5% do volume total de refino do país, interrompeu as operações após um ataque de drone ucraniano na última sexta-feira, disseram duas fontes do setor nesta terça-feira à Reuters.