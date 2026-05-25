RDC tem mais de 900 casos suspeitos de ebola, afirma OMS

Mais de 900 casos suspeitos de ebola foram identificados na República Democrática do Congo (RDC), um país assolado por um grande conflito, segundo informou no domingo (24) o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"À medida que intensificamos os esforços de vigilância na resposta ao #ebola na #RDC, mais de 900 casos suspeitos foram identificados até o momento, incluindo 101 casos confirmados", escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus em uma publicação nas redes sociais.

O diretor, no entanto, não apresentou números atualizados de mortes provocadas pela doença.

O ebola é uma doença viral letal que se propaga por contato direto com fluidos corporais. A enfermidade pode provocar hemorragias graves e falência de múltiplos órgãos.

O país declarou um surto em 15 de maio provocado pela cepa Bundibugyo, para a qual não existem vacinas nem tratamentos aprovados.

Em uma atualização anterior publicada no sábado, o Ministério da Saúde da RDC informou que 204 mortes foram registradas em três províncias do país da África Central, a partir de 867 casos suspeitos.

O ebola matou mais de 15.000 pessoas no continente africano nos últimos 50 anos.