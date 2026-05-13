Quem é Eileen Wang, ex-prefeita da Califórnia que renunciou após admitir ser agente da China

Eileen Wang se elegeu em novembro de 2022 ao Conselho Municipal da Califórnia. Divulgação / arcadia.gov

Eileen Wang, ex-prefeita da cidade de Arcadia, na Califórnia, Estados Unidos, renunciou ao cargo na segunda-feira (11) após admitir ter atuado como uma agente do governo chinês. A informação foi divulgada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos nesta terça-feira (12).

De acordo com o departamento, Eileen teria trabalhado em conjunto com seu ex-noivo Yaoning "Mike" Sun, que cumpre quatro anos de prisão após também se declarar um agente ilegal da China, para divulgar conteúdos favoráveis a Pequim.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, pelo Departamento Federal de Investigação, conhecido como FBI (Federal Bureau of Investigation) e pela Divisão de Segurança Nacional do país.

Quem é Eileen Wang

Eileen Wang, 58 anos, ganhou projeção política ao se tornar uma das lideranças emergentes da cidade de Arcadia, na região metropolitana de Los Angeles. Ela chegou ao cargo público após vencer eleições para o Conselho Municipal em novembro de 2022, onde passou a ocupar posteriormente a função de prefeita.

Wang nasceu na China e imigrou para os Estados Unidos há cerca de 30 anos, conforme informou ao Los Angeles Times. Sua mãe era médica e acupunturista.

Eileen afirmou ter se mudado para a Califórnia em busca de melhores oportunidades e pela qualidade do sistema educacional, especialmente para seus filhos. Além disso, ela também possuía um "desejo de fazer a diferença na comunidade".

Acusações e investigação federal

De acordo com o Departamento de Justiça, documentos indicam que Eileen Wang teria recebido instruções diretas de representantes do governo da China entre 2020 e 2022 para publicar materiais políticos em território americano, no site U.S News Center, usado para disseminar conteúdos alinhados a interesses de Xi Jinping, presidente da China.

"A questão de Xinjiang"

Em junho de 2021, um funcionário do governo da China teria entrado em contato com Wang e outras pessoas pelo aplicativo WeChat, enviando textos prontos para serem publicados. Entre eles havia um artigo sobre "a questão de Xinjiang", território autônomo chinês. O artigo supostamente negava as acusações internacionais contra genocídios na região.

"Posição da China sobre a questão de Xinjiang – Não há genocídio em Xinjiang; não existe trabalho forçado em nenhuma atividade de produção, incluindo a produção de algodão. Espalhar esse tipo de rumor serve para difamar a China, destruir a segurança e a estabilidade de Xinjiang, enfraquecer a economia local e suprimir o desenvolvimento da China.", estaria escrito no artigo.

Pouco depois de receber o material, Wang teria publicado o texto em seu site e enviado o link de volta ao funcionário chinês. As outras pessoas do grupo teriam feito o mesmo. O funcionário teria agradecido pela rapidez na publicação.

Em agosto do mesmo ano, Wang e outros integrantes do grupo teriam publicado o mesmo tipo de conteúdo em seus próprios sites. Em outra ocasião, a pedido desse funcionário, Wang teria editado um dos textos e enviado a versão atualizada, chamando o oficial com quem se comunicava de "líder".

John Chen

Em novembro de 2021, Wang também se comunicou com John Chen, ligado ao sistema de inteligência chinês e com acesso a altos membros do Partido Comunista da China. Ela teria pedido que ele republicasse um artigo de seu site e afirmou que o conteúdo era alinhado ao que o Ministério das Relações Exteriores da China queria divulgar.

John Chen já havia sido condenado pela Justiça dos Estados Unidos em outro caso, após admitir participação em atividades ilegais em nome do governo chinês.

Posicionamento do governo dos EUA

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que o caso representa uma ameaça direta à transparência democrática e às leis que regulam a atuação de agentes estrangeiros no país.

As acusações contra Eileen Wang incluem atuação como agente estrangeira não registrada e participação em esquema de divulgação de propaganda política. Wang concordou em se declarar culpada e "pode enfrentar pena máxima de até 10 anos de prisão federal", segundo o departamento.

Conforme o primeiro procurador assistente dos Estados Unidos, Bill Essayli, o acordo feito entre o Departamento e Wang para a confissão representa um "sucesso" para defender os Estados Unidos.

— Indivíduos em nosso país que, de forma secreta, cumprem ordens de governos estrangeiros enfraquecem a nossa democracia — ponderou.

O que diz a defesa de Eileen

Em uma declaração recebida pelo Los Angeles Times, os advogados de Eileen Wang, Brian A. Sun e Jason Liang, afirmaram que "a conduta descrita na acusação e no acordo com o governo diz respeito exclusivamente à vida pessoal da Sra. Wang — ou seja, a uma plataforma de mídia que ela administrava anteriormente com alguém que ela acreditava ser seu noivo — e não à sua atuação como funcionária eleita".

"Ela pede desculpas e lamenta os erros que cometeu em sua vida pessoal. Seu amor e dedicação à comunidade de Arcadia não mudaram e não enfraqueceram. Ela pede compreensão e apoio contínuo da comunidade.", afirma o comunicado.

Um juiz federal determinou uma fiança de US$ 25 mil para Wang, além da obrigação de entregar seu passaporte e documentos de viagem. Ela também está proibida de manter qualquer comunicação com o governo chinês, incluindo representantes consulares nos Estados Unidos. Ainda não há uma data marcada para uma audiência de formalização de culpa.