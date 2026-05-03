Quatro pessoas são assassinadas em cidade colombiana na fronteira com a Venezuela

Quatro pessoas, incluindo um líder comunitário, foram assassinadas neste domingo (3) na cidade colombiana de Cúcuta, no nordeste do país, informou a polícia, em meio a uma onda de violência que atinge esta região fronteiriça com a Venezuela.

A Colômbia vive sua mais grave crise de insegurança na última década devido à pressão de grupos criminosos, guerrilhas e narcotraficantes, que frequentemente hostilizam líderes sociais em territórios sob sua influência.

O massacre deste domingo ocorreu por volta das 02h00 locais (04h00 em Brasília). As vítimas estavam reunidas em um estabelecimento comercial e bebiam cerveja quando dois homens armados chegaram ao local em uma motocicleta e abriram fogo.

"Infelizmente, confirmamos a morte de quatro pessoas", disse em uma declaração em vídeo o tenente-coronel Ricardo Conde, da polícia da cidade.

Uma das vítimas foi identificada como William López, presidente de uma associação de moradores da cidade.

As autoridades investigam o caso e ainda não localizaram os agressores.

Cúcuta, que tem cerca de 800.000 habitantes, enfrenta uma espiral de violência armada que registrou quatro massacres nas últimas duas semanas, segundo veículos locais.

Desde o início do ano, 53 líderes sociais foram assassinados, de acordo com um levantamento do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz.

Segundo a ONG, cerca de 50 massacres ocorreram em 2026, um a cada três dias, a taxa mais alta desde o início de seus registros.