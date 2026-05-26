Colisão entre trem e transporte escolar na Bélgica deixa quatro mortos

Um acidente envolvendo um ônibus escolar e um trem deixou quatro mortos, incluindo duas crianças, no povoado de Buggenhout, em Flandres, Bélgica, nesta terça-feira (26).

O micro-ônibus foi atingido pelo trem em "um cruzamento", conforme informou Frédéric Sacré, porta-voz da Infrabel, administradora da rede ferroviária belga. A colisão ocorreu "por volta das 8h08min (horário local)".

— Um micro-ônibus foi atingido por um trem que deveria fazer uma parada na estação seguinte, situada a cerca de um quilômetro. O impacto foi extremamente violento. — explicou o porta-voz.

O ministro dos Transportes do país, Jean Luc Crucke, informou à emissora belga RTL que as vítimas do acidente são o motorista do ônibus e outro adulto, além de dois adolescentes com necessidades especiais, de 12 e 15 anos.

Circunstâncias do acidente

A porta-voz da polícia federal belga, An Berger, declarou ao canal VRT que sete estudantes, o motorista e um acompanhante estavam a bordo do transporte escolar. Nenhum passageiro do trem ficou ferido.

Segundo a Infrabel, o ônibus atravessou o cruzamento, cuja cancela estava abaixada e com o semáforo vermelho. Imagens de câmeras de segurança do local revelam que a cancela estava "fechada", de acordo com Sacré.

O trem que atingiu o ônibus circulava a cerca de 120 km/h e se preparava para iniciar a frenagem ao se aproximar de uma estação situada aproximadamente um quilômetro adiante. Após a colisão, o micro-ônibus foi lançado "cerca de quinze metros contra um poste metálico que sustentava alguns cabos do cruzamento", acrescentou o porta-voz da Infrabel.

O que disseram autoridades do país

O primeiro-ministro belga, Bart De Wever, declarou-se "profundamente chocado" com o "terrível acidente". "Meus pensamentos estão com as famílias afetadas", escreveu na rede social X.

O vice-primeiro-ministro belga, Maxime Prévot, classificou o acidente como uma "colisão trágica".

O ministro do Interior, Bernard Quintin, lamentou a ocorrência. "Meus pensamentos estão com as vítimas e seus familiares. Desejo muita força aos feridos", escreveu Quintin. Ele também elogiou a rápida mobilização dos serviços de resgate no local.

A chefe da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, também expressou suas "mais profundas condolências às famílias das vítimas" deste acidente. "Hoje, a Europa chora ao lado da Bélgica", publicou a presidente da Comissão Europeia no X.