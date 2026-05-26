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Povoado de Buggenhout

Colisão entre trem e transporte escolar na Bélgica deixa quatro mortos

Acidente ocorreu em Buggenhout. Entre os mortos estão duas crianças de 12 e 15 anos

AFP

Maude BRULARD com Camille CAMDESSUS em Bruxelas

Zero Hora

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