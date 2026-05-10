Quatro mineiros morrem em explosão em mina de carvão na Colômbia

Quatro mineiros foram encontrados mortos após uma explosão em uma mina subterrânea de carvão no centro da Colômbia, onde outro acidente semelhante deixou nove mortos há uma semana, informou neste domingo (10) o governador do departamento de Cundinamarca.

"Foram encontrados sem vida os quatro mineiros que permaneciam presos na mina #LasQuintas", no município de Cucunubá, disse na rede social X Jorge Emilio Rey, governador de Cundinamarca (cuja capital é Bogotá), que anteriormente havia informado que os trabalhadores ficaram presos por uma explosão registrada no sábado.

Os acidentes em minas são frequentes nessa região colombiana onde se exploram carvão e esmeraldas, e costumam ocorrer por má ventilação nas galerias subterrâneas, sendo mais frequentes em explorações ilegais ou artesanais.

Os mineiros teriam ficado presos a cerca de 500 metros de profundidade no depósito localizado no povoado de Pueblo Viejo (Cundinamarca), segundo meios de comunicação locais.

Na segunda-feira passada, ocorreu uma explosão em outra mina subterrânea de carvão no município de Sutatausa (Cundinamarca), com saldo de nove mortos e seis resgatados.

"Lamentamos profundamente que tenha ocorrido um novo acidente com vítimas fatais em atividades mineradoras e expressamos nossa solidariedade às famílias dos trabalhadores falecidos", declarou Rey.

Ele acrescentou que a galeria Las Quintas possuía título minerário e licença ambiental concedida em dezembro passado.

Em Cundinamarca também operam minas sem autorização que descumprem condições de segurança.

Outros seis trabalhadores morreram em fevereiro após uma explosão em uma mina ilegal de carvão em Guachetá, no município de Sutatusa.