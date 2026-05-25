Quase 20 feridos em incidente com spray em shopping de Tóquio

Quase 20 pessoas ficaram feridas em um centro comercial de luxo no centro de Tóquio nesta segunda-feira (25), depois que um homem borrifou uma substância no local, informaram a polícia e o corpo de bombeiros.

O porta-voz da polícia de Tóquio, Yusuke Koide, disse à AFP que um homem borrifou uma substância em um caixa eletrônico no térreo do edifício. Uma fonte do corpo de bombeiros afirmou que "quase 20 pessoas ficaram feridas" após uma denúncia de um "odor" nesta área turística da cidade.

As ruas nas imediações do shopping no distrito comercial de Ginza foram interditadas após o incidente.

Os clientes, no entanto, continuaram entrando e saindo do prédio pelas entradas laterais.

Um repórter da AFP viu duas pessoas em macas sendo levadas para uma ambulância, enquanto bombeiros e profissionais de saúde vestidos com trajes de proteção contra materiais perigosos levavam pessoas do centro comercial para caminhões especializados, onde exames deveriam ser realizdos.

A emissora pública NHK informou que os ferimentos pareciam leves.

Uma mulher de 70 anos que estava no shopping disse à emissora que sua garganta começou a "coçar e doer" quando se aproximou do caixa eletrônico.

"Quando eu cheguei, a confusão já tinha começado, e pensei que talvez houvesse um pequeno incêndio ou algo parecido. Quando eu entrei na área dos caixas eletrônicos, senti a garganta arranhando, quase adormecida".

A polícia está investigando a causa, segundo uma fonte do corpo de bombeiros.

Crimes violentos são relativamente raros no Japão, que tem uma taxa de homicídios pequena e algumas leis de armas que estão entre as mais rígidas do mundo.

O país, no entanto, às vezes registra ataques com facas e até tiroteios, incluindo o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em 2022.

Em dezembro do ano passado, 14 pessoas ficaram feridas em um ataque com faca em uma fábrica no centro do Japão, durante o qual também foi utilizado um líquido não identificado.

O Japão recorda o grave atentado que marcou o país em 1995, quando membros da seita Aum Shinrikyo liberaram gás sarin (um nocivo agente neurotóxico) no metrô. O ataque matou 14 pessoas e deixou mais de 5.800 feridos.