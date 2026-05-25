Quase 1,5 milhão de muçulmanos iniciam peregrinação a Meca apesar da guerra

Quase 1,5 milhão de muçulmanos iniciaram nesta segunda-feira (25) os rituais ancestrais do hajj, a grande peregrinação muçulmana a Meca, em um contexto de esperanças com um possível acordo para acabar com a guerra no Oriente Médio.

Reunidos na cidade mais sagrada do islã, sob temperaturas que podem alcançar 47 graus durante o dia, os peregrinos vestidos de branco começaram a segunda-feira com o rito do "tawaf", que consiste em dar voltas ao redor da Kaaba, a estrutura cúbica preta para a qual todos os muçulmanos do mundo se voltam em oração, no coração da Grande Mesquita.

Neste ano, o início do hajj coincide com um possível avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã para alcançar um acordo de paz.

A Arábia Saudita e seus vizinhos do Golfo, aliados de Washington, enfrentam há várias semanas os disparos de drones e mísseis iranianos, em represália ao ataque de Israel e dos Estados Unidos iniciado em 28 de fevereiro.

Riade se esforça para manter a política à margem da peregrinação, que conta com a participação de milhares de fiéis iranianos.

Apesar da guerra e da incerteza sobre uma retomada do conflito, a peregrinação a Meca atraiu mais visitantes do que no ano passado, segundo as autoridades sauditas.

Enquanto os fiéis em Meca se deixam levar pela euforia espiritual proporcionada pelo cumprimento de um dos cinco pilares do islã, o reino saudita permanece em estado de alerta.

"As forças de defesa aérea são responsáveis por proteger o céu sobre os lugares sagrados e enfrentar qualquer ameaça aérea, garantindo a segurança e a tranquilidade dos peregrinos", afirmou o Ministério da Defesa da Arábia Saudita nas redes sociais, com a publicação de um vídeo que mostra os recursos mobilizados nas imediações de Meca.

- Bilhões de dólares -

Peregrinos entrevistados pela AFP expressaram esperança em um retorno iminente da paz. "O conflito no Irã afetou o mundo inteiro. Ninguém quer guerras", disse Mohamed Shahada, um egípcio de cerca de 50 anos, ouvido entre a multidão de fiéis na saída da Grande Mesquita.

A peregrinação, uma das maiores concentrações religiosas do mundo, deve ser cumprida por todo muçulmano ao menos uma vez na vida, desde que tenha condições para tal.

O hajj consiste em uma série de ritos desenvolvidos ao longo de vários dias no coração de Meca e em seus arredores.

Antes de chegar à cidade sagrada, os peregrinos devem entrar primeiro em um estado de pureza, chamado ihram, que exige vestimentas e comportamento adequados.

Os homens usam uma veste branca sem costuras, que ressalta a unidade entre os fiéis, independentemente de sua condição social ou nacionalidade.

As mulheres, por sua vez, vestem túnicas largas, em sua maioria brancas, que deixam descobertos apenas o rosto e as mãos.

O primeiro ritual consiste em dar sete voltas ao redor da Kaaba. Depois, os peregrinos passarão a noite em tendas com ar-condicionado em Mina, antes de seguir na quinta-feira para o Monte Arafat, uma colina situada a cerca de 20 quilômetros de Meca, onde o profeta Maomé teria pronunciado seu último sermão, marcando a etapa central do hajj.

A Arábia Saudita, que abriga os locais mais sagrados do islamismo em Meca e Medina, arrecada bilhões de dólares graças à peregrinação todos os anos.