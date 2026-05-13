Putin substitui governadores de duas regiões fronteiriças com Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, exonerou nesta quarta-feira (13) os governadores de duas regiões fronteiriças com a Ucrânia, afetadas por represálias de Kiev, anunciou o Kremlin.

Os governadores das regiões de Bryansk e Belgorod, Alexander Bogomaz e Vyacheslav Gladkov, estavam no comando dessas duas regiões fronteiriças durante toda a ofensiva russa na Ucrânia.

Putin nomeou Alexander Shuvayev, um general que lutou na Ucrânia, como governador interino da região de Belgorod, e Yegor Kovalchuk como governador interino de Bryansk.

Essas duas regiões foram alvo de ataques ucranianos e sofreram incursões nesses quatro anos de guerra.