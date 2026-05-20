Putin se reúne com Xi Jinping na China menos de uma semana após Trump visitar o país

Putin (E) ao lado de Xi Jinping durante o encontro desta quarta-feira. MAXIM STULOV / POOL

Cerca de seis dias após receber Donald Trump em Pequim, nesta quarta-feira (20) o presidente da China, Xi Jinping, iniciou uma série de encontros com Vladimir Putin, presidente da Rússia, na capital chinesa.

Conforme o Kremlin, o encontro com Xi Jinping tem como objetivo discutir sobre a cooperação econômica e o comércio bilateral entre Rússia e China. Putin deve permanecer em Pequim até quinta-feira (21).

— Apesar dos fatores externos desfavoráveis, nossa cooperação, e mais especificamente nossa cooperação econômica, demonstra uma dinâmica forte e positiva — declarou Putin no início da primeira reunião com Xi, de acordo com gravações divulgadas pela imprensa russa.

Xi Jinping corroborou a fala de Putin e classificou como "inquebrável" a relação entre China e Rússia, segundo a estatal chinesa.

— Se as relações entre China e Rússia atingiram um nível tão elevado, passo a passo, é porque fomos capazes de aprofundar continuamente a confiança política mútua e a coordenação estratégica com uma perseverança inabalável que resistiu a inúmeras provações — declarou Xi, conforme a agência de notícias chinesa Xinhua.

Este é o quinto ano consecutivo que Putin visita a China. Após a invasão da Ucrânia, em 2022, o presidente russo estreitou a relação com o governo chinês.

Encontro com Trump

Na quinta-feira (14), Xi Jinping recebeu Donald Trump e Pequim. No encontro, os presidentes de China e Estados Unidos discutiram as relações comerciais e diplomáticas entre os países.

Sem anúncio de acordos concretos, a conversa abordou as tarifas comerciais entre os países e situação de Taiwan – ilha autônoma reivindicada pelo governo chinês, na qual o governo norte-americano apoia a independência.

Xi classificou a situação de Taiwan como "a mais importante na relação" entre China e Estados Unidos e alertou Trump sobre a possibilidade de um conflito entre os países em caso de problemas relacionados à ilha.