Putin oferece perdoar dívidas para atrair novos recrutas para a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou na segunda-feira (25) um decreto que cancelará dívidas de até 10 milhões de rublos (139.000 dólares ou 695.000 reais) para aqueles que se alistarem no Exército, em mais uma tentativa de atrair mais homens para o campo de batalha na Ucrânia.

O governo russo oferece salários atraentes para homens que se alistam para participar da ofensiva em larga escala contra a Ucrânia há mais de quatro anos. O decreto, publicado pelo Kremlin, afirma que russos que assinaram um contrato militar após 1º de maio deste ano, assim como seus cônjuges, terão direito ao perdão de dívidas.

O contrato deve ter duração mínima de um ano e estar destinado a "cumprir as tarefas da operação militar especial", termo usado pelo Kremlin para se referir à sua guerra contra a Ucrânia.

Este decreto é a mais recente medida de apoio econômico às tropas russas na Ucrânia.

A economia russa está em estado de guerra há mais de quatro anos, com as necessidades do Exército tendo prioridade sobre outros setores.

Putin também defendeu a reintegração social dos veteranos da guerra na Ucrânia, pedindo que os combatentes que retornam recebam cargos profissionais de alto nível em seu país.