Putin inicia visita à China uma semana depois de Trump

Uma semana após a viagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China, agora é a vez do presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping. Putin inicia nesta terça-feira (19) uma viagem de dois dias à China, em um momento em que Pequim busca manter relações estáveis tanto com Washington quanto com Moscou.

O Kremlin indicou que Putin e Xi planejam discutir a cooperação econômica entre os países, mas também "questões internacionais e regionais chave". Putin visitou a China pela última vez em setembro passado.

Nos últimos anos, a Rússia e a China aprofundam seus laços, principalmente após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022. A China tornou-se o principal parceiro comercial e comprador de petróleo e gás da Rússia. Fonte: Associated Press.