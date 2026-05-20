Putin diz que cooperação entre Rússia e China contribui para a estabilização global

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, exaltou os laços estreitos que mantém com o presidente da China, Xi Jinping, no início da visita de dois dias a Pequim, nesta quarta-feira, 20. O líder russo disse ainda que os dois países são parceiros no comércio e nos assuntos internacionais.

Putin cumprimentou Xi calorosamente durante cerimônia de recepção no Grande Salão do Povo. "Meu caro amigo", disse Putin. "Estamos realmente encantados em vê-lo. Mantemos contato constante, tanto pessoalmente quanto por meio de nossos assessores."

Xi também destacou a "confiança política mútua e a cooperação estratégica" entre os dois países, segundo a mídia estatal chinesa.

O presidente da Rússia também disse que a cooperação entre russos e chineses na política externa é "um dos principais fatores de estabilização" do mundo. "Na atual situação tensa no cenário internacional, nossa cooperação estreita é particularmente necessária", afirmou o líder russo.

Em fevereiro de 2022, poucas semanas antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, China e Rússia anunciaram uma parceria "sem limites" durante uma viagem de Putin a Pequim.

A China declara neutralidade no conflito, embora na prática apoie a Rússia com a expansão do fluxo de comércio e a realização de exercícios militares conjuntos. Fonte: Associated Press. Fonte: Associated Press.