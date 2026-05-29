Putin afirma que 'ninguém pode dizer' se o drone que caiu na Romênia era russo

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (29) que "ninguém pode dizer" a origem do drone que caiu em um prédio na Romênia "até que seja feita uma análise especializada", sugerindo que poderia ser ucraniano.

"Até o momento, ninguém pode dizer a origem de nenhum drone específico até que seja feita uma análise especializada", declarou Putin em resposta a perguntas de jornalistas em Astana, no Cazaquistão, acrescentando que drones ucranianos já caíram em outros países.

"Se nos fornecerem dados objetivos (...), então avaliaremos o que aconteceu", disse ele.

O incidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira e causou um incêndio. Duas pessoas ficaram feridas, informaram as autoridades romenas.

A Romênia afirma que o drone era russo.