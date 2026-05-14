Príncipe Harry e Meghan Markle produzirão filme sobre Afeganistão para Netflix

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, estão preparando a adaptação cinematográfica das memórias sobre o Afeganistão "No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege", no âmbito de seu acordo com a Netflix, informou a plataforma de streaming nesta quinta-feira (14).
O livro, escrito pelo major britânico Adam Jowett, aborda seu trabalho à frente de uma unidade de paraquedistas e soldados dos Royal Irish Rangers, encarregada de defender o centro do distrito de Musa Qala, no Afeganistão, em julho de 2006.
Afastado da família real britânica e residente nos Estados Unidos, o casal trabalha com a Netflix desde 2020. Eles já produziram o documentário "Harry & Meghan" e a série "Com Amor, Meghan", na qual a duquesa de Sussex aparece como especialista em tarefas domésticas.
No ano passado, firmaram um novo acordo com a plataforma, porém com condições mais limitadas.
Harry, filho caçula do monarca britânico Charles III, e sua esposa vão produzir o filme juntamente com Tracy Ryerson, chefe de conteúdo da Archewell Productions, produtora de propriedade do casal, detalhou a Netflix em comunicado à AFP.
Matt Charman, indicado ao Oscar por "Ponte dos Espiões" (2015), será o responsável pelo roteiro.
O príncipe Harry, de 41 anos, cumpriu duas missões de combate no Afeganistão, como integrante do Exército britânico, corporação na qual chegou a alcançar a patente de capitão.
"No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege" foi publicado pela primeira vez em 2018 e não tem versão publicada em português no Brasil.
* AFP