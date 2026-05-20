Principal negociador do Irã afirma que EUA 'busca iniciar uma nova guerra'

O presidente do Parlamento iraniano e principal negociador com os Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta quarta-feira (20) que os Estados Unidos tentam reacender a guerra e continuam esperando a rendição da República Islâmica.

"As manobras do inimigo, tanto abertas quanto secretas, demonstram que, apesar da pressão econômica e política, ele não abandonou seus objetivos militares e busca iniciar uma nova guerra", declarou Ghalibaf em uma mensagem de áudio transmitida pela mídia iraniana.

"O acompanhamento minucioso da situação nos Estados Unidos reforça a possibilidade de que eles continuem aguardando a rendição da nação iraniana", acrescentou.

O presidente do Parlamento também afirmou que as tropas iranianas estão preparando uma "resposta contundente" diante de possíveis novos ataques dos Estados Unidos e Israel.

"Devemos reforçar nossos preparativos para dar uma resposta eficaz e contundente a qualquer possível ataque", afirmou Ghalibaf em sua mensagem, e acrescentou que o "Irã nunca cederá à intimidação, sob nenhuma circunstância".

Na terça-feira (20), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar atacar a República Islâmica se não fosse alcançado um acordo com este país para pôr fim de maneira duradoura à guerra.

Trump apontou que daria a Teerã "dois ou três dias, talvez sexta, sábado, domingo, algo assim, talvez no começo da próxima semana".