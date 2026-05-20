Principal negociador do Irã afirma que EUA 'busca iniciar uma nova guerra'

O presidente do Parlamento iraniano e principal negociador com os Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta quarta-feira (20) que os Estados Unidos tentam reacender a guerra e continuam esperando a rendição da República Islâmica.

"As manobras do inimigo, tanto abertas quanto secretas, demonstram que, apesar da pressão econômica e política, ele não abandonou seus objetivos militares e busca iniciar uma nova guerra", declarou Ghalibaf em uma mensagem de áudio transmitida pela mídia iraniana.

"O acompanhamento minucioso da situação nos Estados Unidos reforça a possibilidade de que eles continuem aguardando a rendição da nação iraniana", acrescentou.