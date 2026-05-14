Princesa Kate encerra visita à Itália com aula de preparo de massa

A princesa Kate encerrou, nesta quinta-feira (14), uma visita à Itália com uma aula de preparo de massa, em sua primeira visita oficial ao exterior desde que foi diagnosticada com câncer em 2024.

Katherine preparou um 'tortelli', uma iguaria regional similar ao ravióli, em um hotel rural perto da cidade de Reggio Emilia.

Com um gesto um tanto inseguro, a princesa de Gales trabalhou a massa, pôs o recheio e cortou as peças, enquanto o chef Ivan Lampredi a auxiliava.

"Desculpe, estou indo muito devagar", disse ela em um momento. "Não se preocupe", respondeu Lampredi enquanto ela cortava a massa.

Antes, Kate visitou um jardim de infância que aplica o aprendizado baseado na natureza e um centro que ensina crianças sobre a reciclagem.

A visita da princesa de Gales, cujo marido, o príncipe William, é o herdeiro do trono britânico, se centrou na educação para a primeira infância.

O tema é muito caro para a princesa, mãe de três filhos: George, de 12 anos; Charlotte, de 11; e Louis, de oito.

Kate, como é amplamente conhecida, foi recebida por centenas de pessoas, que a aclamaram em Reggio Emilia no início de sua visita, na quarta-feira.

A última viagem oficial de Katherine ao exterior ocorreu em dezembro de 2022, quando viajou com William a Boston, nos Estados Unidos, para a entrega do prêmio ambiental Earthshot.

Em março de 2024, ela anunciou que foi diagnosticada com câncer, sem revelar o tipo, e que tinha iniciado a quimioterapia.

Em janeiro de 2025, anunciou que o câncer estava em remissão e, desde então, vem retomando pouco a pouco suas funções públicas como membro da família real.

Em 2021, ela criou o Royal Foundation Centre for Early Childhood, com o objetivo de destacar a importância dos primeiros anos de vida de uma criança.