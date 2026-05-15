Primeiro panda-gigante nascido na Indonésia será apresentado ao público

Com sua emblemática pelagem branca e preta, o primeiro panda?gigante nascido na Indonésia há 170 dias goza de excelente saúde e fará sua primeira aparição pública este mês, anunciou o diretor do zoológico responsável nesta sexta-feira (15).

"Muitos indonésios precisavam viajar até a China apenas para ver filhotes de panda. Agora já não precisam mais", declarou a jornalistas o diretor do Taman Safari Indonesia, Aswin Sumampau.

O panda Satrio Wiratama nasceu em novembro nesse zoológico na ilha de Java, no centro do arquipélago, de um casal de pandas emprestados pela China.

No recinto preparado para seus pais, o animal - cujo nome significa "guerreiro valente e nobre" - brincava com um urso panda de pelúcia e um anel de dentição de bambu.

Sua mãe, Hu Chun, e seu pai, Cai Tao, chegaram à Indonésia em 2017, quando tinham apenas sete anos, no âmbito da chamada "diplomacia do panda" da China, para celebrar os 60 anos de relações bilaterais entre os dois países.

"Rio", como é chamado por seus cuidadores, é o único panda?gigante nascido em um zoológico fora da China nos últimos três anos, segundo Aswin.

Mesmo antes de sua apresentação ao público, prevista para o fim deste mês, ele já conta com inúmeros admiradores ansiosos para conhecê?lo.

"O pequeno panda é meigo, adorável e derrete o coração", escreveu um admirador nas redes sociais do zoológico.

O jovem panda, cuja pelagem ainda tem alguns pelos avermelhados, pesa atualmente mais de 11 kg e ainda está aprendendo a escalar, de acordo com Bongot Huaso Mulia, veterinário que cuida dele. Ele é muito ativo e continua sendo amamentado, acrescentou.

A China envia para todo o planeta animais considerados "tesouros nacionais" no âmbito de sua "diplomacia do panda", que consiste em fornecer ou emprestar esses animais a outros países como demonstração de amizade.