Presidente do Irã se reuniu com líder supremo Mojtaba Khamenei

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quinta-feira (7) ter se reunido, em uma data não especificada, com o líder supremo Mojtaba Khamenei, que não é visto em público desde sua nomeação no início de março, em plena guerra com Israel e Estados Unidos.

"O que mais me marcou nesse encontro foi a visão e a postura humilde e sincera do líder supremo da Revolução Islâmica", declarou Pezeshkian em um vídeo divulgado pela televisão estatal.

Mojtaba Khamenei, ferido nos bombardeios do primeiro dia da guerra, que tiraram a vida de seu pai e antecessor no cargo, Ali Khamenei, só se manifestou por meio de comunicados desde sua nomeação.

Sua designação pela Assembleia de Especialistas, um colégio de 88 membros encarregado de escolher o novo guia supremo, foi anunciada na televisão estatal em 9 de março.

Aos 56 anos, ele sucedeu o pai, assassinado aos 86 anos após mais de três décadas à frente do Irã.