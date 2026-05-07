Preços do petróleo fecham sessão com leve queda

Os preços do petróleo fecharam o dia com uma leve queda nesta quinta-feira (7), enquanto o mercado adotava uma postura cautelosa, à espera de uma resposta do Irã à última proposta dos Estados Unidos para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Após ter caído mais de 5% no início da sessão, o preço do barril Brent do Mar do Norte, para entrega em julho, acabou recuando apenas 1,19%, para 100,06 dólares (R$ 493, na cotação atual).

O seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em junho, caiu 0,28%, para 94,81 dólares (R$ 467), depois de também ter registrado uma baixa de mais de 5%.

"Na manhã de hoje, os operadores aguardavam uma reação do Irã à proposta americana (...) destinada a alcançar um acordo", explicou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, o que explica a forte queda dos preços no início da sessão.

"Mas, ao longo do dia (...), o mercado mostrou-se um pouco mais cético em relação ao tempo que levará para que isso aconteça", acrescentou o analista.

Os Estados Unidos continuam esperando uma resposta de Teerã à sua proposta mais recente para pôr fim de forma duradoura à guerra e reabrir o estratégico Estreito de Ormuz.

Antes do conflito, cerca de 20% da oferta mundial de hidrocarbonetos transitava por esta passagem marítima, bloqueada de fato por Teerã desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

Este número representa cerca de 20 milhões de barris de petróleo bruto e de produtos petrolíferos por dia em 2025, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

Em caso de acordo, Andy Lipow prevê que "o preço do barril cairia entre 5 e 10 dólares".

Ao citar "conversas muito positivas nas últimas 24 horas", Donald Trump considerou, na quarta-feira, "muito possível" um acordo de paz com o Irã, embora tenha voltado a agitar a ameaça de uma retomada dos bombardeios.