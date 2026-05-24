Polícia toma à força a sede do principal partido da oposição na Turquia

Centenas de policiais antimotim invadiram a sede do principal partido de oposição da Turquia, em Ancara, neste domingo (24), após um tribunal ter destituído a liderança do partido na quinta-feira, observou um fotógrafo da AFP.

Apoiadores de Özgür Özel, líder do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), tentavam bloquear o acesso ao prédio desde a manhã. Mas, no início da tarde, policiais com capacetes e escudos entraram na sede, usando gás lacrimogêneo para forçar a entrada, com o objetivo de remover os líderes do partido.

"Não sairemos daqui!", gritou pouco antes Özel, um ferrenho opositor do presidente Recep Tayyip Erdogan, em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

A decisão de quinta-feira é a mais recente de uma série de ações judiciais contra este partido, o mais antigo da Turquia, que obteve uma vitória esmagadora sobre o partido governista AKP de Erdogan nas eleições locais de 2024.

No ano passado, o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, a figura mais popular do partido, foi detido sob acusações de corrupção e preso no mesmo dia em que foi indicado como candidato às próximas eleições presidenciais, agendadas para 2028.