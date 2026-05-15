Polícia recupera crânio da santa tcheca Zdislava de Lemberk

O crânio da santa tcheca Zdislava de Lemberk foi recuperado após ter sido roubado em uma igreja, anunciou a polícia nesta sexta-feira (15), afirmando que prendeu um suspeito.

O homem admitiu ter roubado, na terça-feira, o crânio de um relicário de cristal da basílica de São Lourenço e Santa Zdislava, na localidade de Jablonné v Podjestedí (norte), para enterrá-lo em um rio depois de cobri-lo com concreto.

Zdislava de Lemberk (cerca de 1220-1252), uma aristocrata conhecida por seus atos de misericórdia e caridade, foi canonizada pelo papa João Paulo II em 1995.

"A relíquia era objeto de veneração por parte dos peregrinos que se dirigiam a Jablonné, onde Zdislava viveu e trabalhou há mais de 750 anos", declarou o arcebispo de Praga, Stanislav Pribyl.

Após uma minuciosa investigação policial, o autor do roubo foi detido na quinta-feira em Mlada Boleslav (centro), declarou a jornalistas o chefe da polícia local, Petr Rajt.

O suspeito discordava da exposição da relíquia em uma capela lateral da basílica, acrescentou, aproveitando-se do momento em que o alarme estava desligado para furtá-la e fugir.

Quando a polícia encontrou o crânio, o homem já o havia coberto com concreto, o que exigirá que a relíquia seja restaurada.