Polícia prende chilenos procurados pelo FBI por roubo a casas de atletas nos EUA

A polícia do Chile anunciou neste domingo a prisão de três cidadãos do país procurados pelo FBI por suspeita de roubo a residências de atletas das principais ligas de futebol americano e hóquei dos Estados Unidos entre 2024 e 2025.

Após deixarem o território americano, os suspeitos agiram da mesma forma com outros atletas, na Argentina. Dois deles foram presos na semana passada, após invadirem a residência do ex-tenista Juan Martín del Potro, em Tandil.

"A captura desses dois indivíduos na Argentina agilizou as diligências" para prender ontem um terceiro membro do grupo, foragido na localidade de Lampa, disse o comissário Enrique Gutiérrez, da Interpol chilena, em um vídeo divulgado pela polícia. Segundo ele, autoridades americanas haviam solicitado "ordens de prisão com vistas à extradição".

Os ladrões tinham como alvo joias, relógios de luxo e camisas esportivas, entre outros pertences. Segundo a polícia, eles estudavam os níveis de segurança de cada residência e pesquisavam nas redes sociais suas possíveis vítimas.

"Essas pessoas vão enfrentar a Justiça nos Estados Unidos ou na Argentina, já que não tinham antecedentes maiores no Chile, por serem especializadas em roubos fora de nossas fronteiras", disse Gutiérrez.